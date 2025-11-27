Lukaschenko an Putin: Wir sind bereit, die Ukraine-Gespräche zu beherbergen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Sputnik traf der russische Präsident Wladimir Putin heute, am Mittwoch, mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zusammen.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sagte bei diesem Treffen: „Wir sind bereit, Gespräche zur Beilegung des Ukraine-Konflikts auszurichten, falls Russland dies wünscht.“

