Rubios Druck auf Europa zur Verschärfung der Einwanderungsbeschränkungen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al Jazeera berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf ein Dokument, dass der US-Außenminister „Marco Rubio“ die Diplomaten der Vereinigten Staaten angewiesen habe, westliche Regierungen dazu zu drängen, weitreichende Beschränkungen für Einwanderungsprozesse zu erlassen.

Dem Bericht zufolge fügte die „New York Times“ hinzu, dass Rubio die amerikanischen Diplomaten gebeten habe, durch die Hervorhebung von Straftaten im Zusammenhang mit Migranten die Zielregierungen zur Verschärfung der Einreisebestimmungen für Einwanderer zu bewegen.