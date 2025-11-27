Zahl der Märtyrer bei Angriffen des zionistischen Regimes auf Gaza erreicht 69.785

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shahab veröffentlichte das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen eine neue Erklärung, in der die jüngsten Zahlen der Märtyrer und Verletzten der Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober letzten Jahres bis heute bekannt gegeben wurden.

Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium im Gazastreifen sind seit dem 7. Oktober 2023 bis zu diesem Zeitpunkt 69.785 Menschen infolge der Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen ums Leben gekommen.

Diese palästinensische medizinische Einrichtung erklärte ferner, dass die Gesamtzahl der Verletzten der Angriffe der Armee des zionistischen Regimes auf den Gazastreifen seit Beginn des Krieges in diesem Gebiet 170.965 Personen erreicht hat.

Das Ministerium gab bekannt, dass in den letzten 24 Stunden auch die Leichen von 10 Märtyrern in Krankenhäuser gebracht wurden. 2 Personen sind bei den jüngsten Angriffen des zionistischen Regimes ums Leben gekommen. Die Leichen von 8 Märtyrern wurden ebenfalls unter den Trümmern geborgen.

Tausende weitere Menschen werden im Gazastreifen noch immer vermisst und liegen unter den Trümmern.

Seit der Waffenruhe am 11. Oktober 2025 sind bisher 347 Menschen getötet und 889 weitere verletzt worden. Zudem wurden in diesem Zeitraum die Leichen von 596 Märtyrern aus den Trümmern geborgen.