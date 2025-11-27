Reaktion der Hamas auf neue Maßnahmen Tel Avivs im Westjordanland

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Sputnik erklärte die Islamische Widerstandsbewegung Hamas in einer Stellungnahme, dass die Verabschiedung eines neuen Gesetzentwurfs im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit der Knesset des zionistischen Regimes, der es Siedlern erlaubt, direkt Land im besetzten Westjordanland zu kaufen, ein neues Verbrechen darstellt, das den Rechtsstatus des Westjordanlandes als besetztes Gebiet verletzt.

Die Hamas betonte in der Erklärung, dass diese Maßnahme der Besatzungsregierung ein Versuch sei, eine neue Realität im Rahmen der vorangetriebenen Pläne zur Judaisierung und Annexion des Westjordanlandes zu schaffen, und dass alle Maßnahmen des zionistischen Regimes zur Judaisierung dieser Region und Jerusalems sowie zur Vertreibung seiner Bewohner null und nichtig und illegal seien und niemals die palästinensische Wahrheit dieses Landes und das Recht des palästinensischen Volkes darauf ändern würden.

Die Bewegung forderte die Arabische Liga, die Vereinten Nationen und alle internationalen Institutionen zu sofortigem und konstruktivem Handeln auf, um diesen Aggressionen und der klaren Verletzung internationaler Resolutionen bezüglich des besetzten Westjordanlandes entgegenzuwirken und die terroristische Regierung des zionistischen Regimes zu verpflichten, die Siedlungsprojekte und die anhaltenden Aggressionen gegen das palästinensische Volk, sein Land und seine heiligen Stätten einzustellen.