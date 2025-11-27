Zusammenstöße palästinensischer Jugendlicher mit Besatzern im Westjordanland

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna meldeten Nachrichtenquellen Zusammenstöße zwischen palästinensischen Jugendlichen und Besatzungssoldaten in der Stadt Jaba' südlich von Dschenin im Westjordanland.

Auch nahmen Soldaten des zionistischen Regimes drei junge Männer in der Stadt Aqaba nördlich von Tubas fest.

Soldaten des zionistischen Regimes stürmten die Stadt Tubas.

Gleichzeitig berichteten palästinensische Quellen über Zusammenstöße zwischen Siedlern und Palästinensern im Dorf Al-Rashayda in Bethlehem im Westjordanland.

Der Palästinensische Rote Halbmond in Tubas gab heute, am Mittwochnachmittag, bekannt, dass zehn Menschen in der Gegend infolge eines Angriffs und schwerer Schläge durch israelische Besatzungselemente verletzt wurden.