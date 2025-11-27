Irawani: Die USA sind zur vollständigen Entschädigung Irans verpflichtet

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna sagte Amir Saeed Iravani, Botschafter und Ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, in einem Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Präsidenten des Sicherheitsrates: „Die vom zionistischen Regime in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten begangene Aggression richtete sich gegen die Souveränität und territoriale Integrität der Islamischen Republik Iran und stellt eine klare Verletzung von Artikel 2(4) der Charta der Vereinten Nationen dar. Diese Aggression umfasste vorsätzliche Angriffe gegen Zivilisten sowie ziviles Eigentum und zivile Objekte; Angriffe, die mit grober Missachtung der grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts durchgeführt wurden.“

Der hochrangige Diplomat der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen betonte: „Die Vereinigten Staaten sind verpflichtet, dem Iran und seinen Bürgern eine vollständige Entschädigung für die durch die besagten Verletzungen verursachten Schäden zu leisten, einschließlich jeglicher materieller und immaterieller Schäden. Dies beinhaltet gemäß dem Völkerrecht die Verpflichtung zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands (restitutio in integrum) und zur Entschädigung der daraus resultierenden Schäden.“

Er stellte klar: „Gleichzeitig ziehen solche Eingeständnisse die individuelle strafrechtliche Verantwortung jedes einzelnen Beamten und jeder Person der Vereinigten Staaten nach sich, die an der Begehung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts, einschließlich der Begehung des ‚Verbrechens der Aggression‘, beteiligt waren.“

Iravani sagte: „Die Islamische Republik Iran behält sich ihr volles und unbestreitbares Recht vor, über alle verfügbaren rechtlichen Wege die Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen zu verfolgen und eine vollständige Entschädigung für alle Schäden und Verluste zu gewährleisten, die durch diese international rechtswidrige Handlung entstanden sind.“