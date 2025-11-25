Laut der Nachrichtenagentur Abna bemerkte der französische Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit dem Radiosender „RTL“: Paris dürfe angesichts der Bedrohung durch Moskau keine Schwäche zeigen. Der Kreml habe eine „viel aggressivere“ Haltung eingenommen als in den vergangenen Jahren.

Er fügte hinzu: „Schwäche angesichts dieser Bedrohung zu zeigen, ist ein Fehler. Wenn wir uns verteidigen wollen, müssen wir zeigen, dass wir gegenüber der Macht, die die größte Bedrohung für uns darstellt, nicht schwach sind.“

Als Reaktion auf den von den USA vorgeschlagenen Friedensplan für die Ukraine betonte der französische Präsident die Notwendigkeit, dass die Europäer Stärke zeigen und unabhängige Entscheidungen über die Verwendung der eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Regierung treffen müssen.

Er fügte hinzu: „Die Europäer müssen selbst über die eingefrorenen russischen Vermögenswerte entscheiden, die hauptsächlich in Belgien verwahrt werden.“

Der französische Beamte würdigte den Friedensplan Washingtons und sagte: „Dieser Plan bedarf der Korrektur, und wir wollen Frieden, nicht Kapitulation.“

Macron forderte die Europäer auch auf, keine Schwäche zu zeigen, da dies Russland in der strategischen Konfrontation mit Europa ermutigen könnte.

Er fügte hinzu: „Alle Diskussionen in Genf konzentrierten sich auf die Ablehnung einer Beschränkung der ukrainischen Streitkräfte. Es dürfen keine Beschränkungen auferlegt werden; die erste Sicherheitsgarantie für die Ukrainer und für uns ist eine starke bewaffnete Kraft.“