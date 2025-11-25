Bestimmungen von Trumps Friedensplan für die Ukraine auf 19 Punkte reduziert

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Zeitung „The Guardian“ unter Berufung auf informierte Quellen: Die Ukraine bemüht sich, die Beteiligung ihrer europäischen Verbündeten an den Verhandlungen mit Washington über den Friedensplan des US-Präsidenten Donald Trump zu ermöglichen.

Dieses westliche Medium berichtete über die Fortsetzung der telefonischen Konsultationen zwischen Kiew und Washington und fügte hinzu: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj könnte Trump Ende dieser Woche im Weißen Haus treffen.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat ebenfalls angekündigt, dass die Mitglieder der Koalition der Ukraine-Unterstützer Friedenspläne zur Beendigung des Ukraine-Krieges in einer Videokonferenz am 25. November erörtern werden.

Gleichzeitig berichteten Quellen des „Guardian“, dass es der Ukraine gelungen sei, den amerikanischen Friedensplan zu überarbeiten, einige inakzeptable Forderungen zu streichen und die Anzahl der Klauseln von 28 auf 19 zu reduzieren.

Die Zeitung „Financial Times“ schrieb auch, dass einige Personen aus dem Umfeld von Selenskyj gegen seine mögliche Reise in die USA sind und eine Eskalation der Spannungen in seinen Beziehungen zu Trump befürchten.

Am 23. November konsultierten die Delegationen der USA und der Ukraine in Genf über den amerikanischen Friedensplan. US-Außenminister Marco Rubio bezeichnete das Treffen als fruchtbar.

Ukrainischen Medienberichten zufolge haben sich die beiden Seiten über die meisten Punkte des Plans geeinigt, aber einige wenige Punkte sind für die künftige Begegnung Selenskyjs mit Trump noch offen für Diskussionen. Das Datum dieses Treffens steht noch nicht fest.