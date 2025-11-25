Gespräche zwischen den USA und Russland in Abu Dhabi

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Russia Al-Yaum, berichtete der Sender CBS unter Berufung auf amerikanische Quellen, dass der US-Heeresminister, Daniel Driscoll, gestern mit Mitgliedern einer russischen Delegation in Abu Dhabi zusammengetroffen sei und dieses Treffen heute, am Dienstag, fortgesetzt werde.

Die genannten Quellen betonten, dass heute ein Treffen zwischen den beiden Seiten stattfinden soll, bei dem sie über Wege zur Beendigung des Krieges in der Ukraine beraten werden.

Diese Gespräche finden statt, während Donald Trump kürzlich einen Plan vorgelegt hat, wonach die Ukraine den Krieg im Land durch Zugeständnisse an Russland beenden würde.