Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die Zeitung „Israel Hayom“, dass das zionistische Regime angesichts des Bevölkerungsrückgangs in den besetzten Gebieten versucht, in den nächsten 10 Jahren eine Million Juden aus der ganzen Welt anzuziehen. Dies geschieht, während finanzielle Probleme, interne Differenzen und Unsicherheit dazu geführt haben, dass Zionisten es vorziehen, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren.

Dem Bericht zufolge beabsichtigen die zionistischen Behörden, Fachkräfte in den Bereichen Medizin, Bildung, Finanzen und anderen Bereichen in die besetzten Gebiete zu locken, da gebildete und qualifizierte Arbeitskräfte die führende Gruppe unter den aus dieser Region flüchtenden Zionisten waren.

Die erfolgreichen Operationen der palästinensischen, libanesischen und jemenitischen Widerstandskräfte haben dazu geführt, dass die Bewohner der besetzten Gebiete dieses Gebiet nicht mehr als sicher ansehen.