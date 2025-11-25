Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Russia Al-Yaum, betonte ein hochrangiger libanesischer Beamter in einem Interview mit der Zeitung Al-Joumhouria, dass sein Land bestrebt sei, die Aggressionen des zionistischen Regimes zu stoppen.

Er fügte hinzu, dass der jüngste Angriff des zionistischen Regimes auf den südlichen Vorort von Beirut und die Ermordung eines prominenten Kommandeurs der Hisbollah als ein offener Angriff auf den Plan des libanesischen Präsidenten anzusehen sei.

Dieser libanesische Beamte erklärte: „Der libanesische Präsident hatte mit der Vorlage dieses Plans die Bereitschaft der Armee des Landes angekündigt, die Kontrolle über die fünf besetzten Punkte zu übernehmen, sobald die Angriffe der israelischen Armee eingestellt werden, sowie die Bereitschaft Beiruts zu Verhandlungen unter Aufsicht der USA und anderer Länder mit dem Ziel, eine endgültige Einigung zu erzielen.“

Er zitierte internationale Parteien, die sagten, dieser Plan habe die Unzufriedenheit des zionistischen Regimes hervorgerufen, da er das Hauptziel Tel Avivs, nämlich die Fortsetzung der Besetzung libanesischen Bodens und die Schaffung einer Pufferzone nahe den Grenzen dieses Landes, in Frage stelle. Ein prominenter iranischer Beamter hatte bei einem Treffen mit einer libanesischen Persönlichkeit auf dieses Ziel des zionistischen Regimes hingewiesen.