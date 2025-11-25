Nabih Berri über den gefährlichsten Aspekt des zionistischen Angriffs auf den Libanon

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al-Manar, betonte Nabih Berri, der Sprecher des libanesischen Parlaments, dass der gefährlichste Aspekt des jüngsten Angriffs des zionistischen Regimes auf das Gebiet Haret Hreik darin bestehe, dass er Dahieh und Beirut wieder in den Kreis der israelischen Ziele zurückgebracht habe.

Er äußerte, dies sei eine sehr gefährliche Entwicklung, die zeige, dass es keine echte Garantie für den Schutz der Hauptstadt und ihrer Vororte gebe und dass der Feind keine Einschränkungen für sich selbst sehe und seine Aggressionen gegen den Libanon fortsetze.

Berri fügte hinzu, dass die Art des jüngsten Angriffs auf die Möglichkeit einer zukünftigen Ausweitung der zionistischen Spannungen hindeute und es im Gegenzug keine ernsthafte Intervention zur Eindämmung dieser Angriffe seitens des "Mechanismus-Ausschusses", der für die Überwachung des Waffenstillstands im Libanon zuständig ist, gebe.

Berri äußerte sich überrascht über die jüngsten Äußerungen des libanesischen Beamten Samir Geagea und warnte, dass der Feind die fragile interne Situation des Libanon ausnutze, um seine Handlungen fortzusetzen und mit den libanesischen Differenzen im Sinne seiner Interessen zu spielen.

Der libanesische Parlamentspräsident sagte, dass einige im Libanon und außerhalb über die Armee verärgert seien, weil sie korrekte Positionen eingenommen habe, indem sie sich gegen eine Verwicklung in Konflikte mit dem libanesischen Volk ausgesprochen habe.

Bezüglich der Diskussionen um das Parlamentswahlgesetz sagte er, dass das anwendbare Gesetz das bisherige Gesetz sei und die Verleihung des Attributs der Dringlichkeit an den von der Regierung vorgelegten Gesetzesentwurf nichts anderes als ein offenkundiger Skandal sei. Das Wahlgesetz sei eines der grundlegendsten Gesetze und fast das einzige Gesetz, auf das das Konzept der Dringlichkeit nicht zutreffe.