Jordanien: Israel hat den Waffenstillstand in Gaza über 500 Mal verletzt

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Jazeera, betonte der jordanische Außenminister Ayman Safadi in seiner heutigen Rede, dass sein Land seine Bemühungen fortsetze, den Krieg in Gaza zu beenden und Stabilität in der Region zu erreichen.

Er fügte hinzu, dass über 500 Verstöße gegen die Waffenstillstandsvereinbarung in Gaza durch das zionistische Regime registriert wurden. Die Priorität in Gaza liegt im Wiederaufbau des Gebiets und in der Rückkehr des Lebens zur Normalität. Der Waffenstillstand in Gaza muss gefestigt werden. Die bisher in den Gazastreifen gelangte Hilfe ist nicht ausreichend.

Zuvor betonte auch Hazem Qassem, Sprecher der Hamas-Bewegung, dass der Weg zur zweiten Phase des Gaza-Waffenstillstands kompliziert sei und dass die Bewegung ihre Verpflichtungen erfüllt habe, das zionistische Regime den Waffenstillstand jedoch weiterhin verletze.

Er fügte hinzu: „Die Fortsetzung dieses Prozesses könnte zur Zerstörung des Waffenstillstandsabkommens führen, und dieser Punkt wurde von der Hamas-Bewegung den Vermittlern während der Verhandlungen in Kairo mitgeteilt.“