Medienbüro des Gazastreifens: Die Hälfte der Bevölkerung von Gaza erhält täglich keine Nahrung

Laut der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf das Palästinensische Informationszentrum, veröffentlichte das Medienbüro der Regierung von Gaza einen Bericht, in dem es heißt, dass fast 42 Prozent der Bewohner des Gazastreifens im Laufe des Tages keine einzige Mahlzeit erhalten und die verbleibenden 58 Prozent nur Zugang zu einer einzigen Mahlzeit haben.

Dieser Bericht, der eine Reaktion auf die Behauptung des Koordinators des zionistischen Regimes ist, täglich über eine Million Mahlzeiten zu verteilen, betont, dass die von dem Besatzungsregime veröffentlichten Zahlen ein offenes Eingeständnis der angewandten Politik der Aushungerung und der bewussten Kontrolle des Nahrungsmittelflusses in Gaza sind.

Dem Bericht zufolge behauptet der zionistische Koordinator, dass täglich 1,4 Millionen Mahlzeiten in Gaza verteilt werden. Angesichts der Bevölkerung von 2,4 Millionen Menschen im Gazastreifen deckt diese Menge nur 58,3 Prozent ab. Das bedeutet, dass 42 Prozent der Bevölkerung (etwa eine Million Menschen) täglich keine Nahrung erhalten.

Der Bericht weist darauf hin, dass selbst der Erhalt einer einzigen Mahlzeit unter dem für das Überleben erforderlichen Mindeststandard liegt. Bei einem angenommenen Durchschnittsgewicht von 400 Gramm pro Mahlzeit beträgt die Gesamtmenge der importierten Nahrung 560 Tonnen pro Tag, während der tatsächliche Bedarf der Bevölkerung von Gaza 2400 bis 2600 Tonnen beträgt.

Die Regierung von Gaza betonte, dass diese Zahlen zeigen, dass weniger als ein Viertel des tatsächlichen Lebensmittelbedarfs in den Gazastreifen gelangt. Bezüglich der Behauptung, 3,5 Millionen Fladenbrote verteilt zu haben, heißt es in dem Bericht, dass der Pro-Kopf-Anteil nur 1,4 kleine Brote pro Tag beträgt; eine Menge, die nicht einmal für Kinder ausreicht und auf eine Rationierung von Brot und das Erreichen der Schwelle zur Hungersnot hindeutet.

Laut dieser Erklärung hat das zionistische Regime bekannt gegeben, dass in einem Monat 270.000 Lebensmittelpakete verteilt wurden, die nur für 1,3 Millionen Menschen ausreichen. Diese Zahlen zeigen, dass jede Familie nur ein Lebensmittelpaket pro Monat erhält, was weit unter dem minimalen Monatsbedarf liegt.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza betonte, dass diese Daten zeigen, dass das zionistische Regime nicht nur die humanitären Verpflichtungen und die Bedingungen des Waffenstillstands nicht einhält, sondern auch systematisch die Einfuhr von Hilfsgütern behindert und die Politik der Aushungerung in Gaza verschärft.