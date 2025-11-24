Reaktion der „Al-Qassam“-Brigaden auf den Märtyrertod des prominenten Hisbollah-Kommandeurs

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shahab gaben die Brigaden des Märtyrers Izz ad-Din al-Qassam, der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, in einer Erklärung bekannt: Mit größtem Stolz, Ehre und Vertrauen in das Versprechen des göttlichen Sieges sprechen wir unser Beileid zum Märtyrertod des prominenten Kommandeurs des Islamischen Widerstands im Libanon, des Märtyrers Haitham Ali Tabatabaei, dem Verantwortlichen des militärischen Kommandos des Islamischen Widerstands, aus.

In der Erklärung heißt es: Der Märtyrer-Kommandeur „Sayyed Abu Ali“ ist auf dem Weg der Verteidigung von Al-Quds zusammen mit einer Gruppe seiner Mudschaheddin-Brüder bei dem verbrecherischen Angriff des zionistischen Regimes auf Dahiya, den südlichen Vorort von Beirut, ums Leben gekommen.

Die Qassam-Brigaden würdigten ferner die Rolle dieses großen Märtyrers bei der Unterstützung des palästinensischen Volkes und seines Widerstands während der Schlacht „Al-Aqsa-Flut“ und betonten, dass Märtyrer Tabatabaei über lange Jahre des Kampfes hinweg eine wichtige Rolle bei der Formierung und Stärkung der Widerstandsfront gegen die zionistischen Besatzer gespielt habe.

Das zionistische Regime führte am Sonntagnachmittag (2. Azar nach iranischem Kalender) einen Luftangriff auf Dahiya, den südlichen Vorort von Beirut, durch, bei dem mindestens 5 Personen, darunter Haitham Abu Ali Tabatabaei, der prominente Kommandeur der libanesischen Hisbollah, getötet und mehrere weitere verletzt wurden.