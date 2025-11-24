Neueste Position Erdoğans gegen Netanjahu

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan unter Hinweis auf die Entwicklungen in Gaza: Die Hamas-Bewegung zeigt große Geduld angesichts aller Verstöße und Aggressionen des zionistischen Regimes und hält weiterhin an der Waffenruhe fest, die vollständig umgesetzt werden muss.

Er betonte auch, dass die Verstärkung des diplomatischen Drucks auf Tel Aviv und die Sicherstellung eines Weges für die kontinuierliche Lieferung humanitärer Hilfe nach Gaza eine Notwendigkeit sei, deren Umsetzung nicht aufgeschoben werden könne.

Er fügte hinzu: Die internationale Gemeinschaft muss eine entschlossene Haltung einnehmen, um Netanjahu zu stoppen.

Diese Position des türkischen Präsidenten erfolgt zu einer Zeit, in der der Premierminister des zionistischen Regimes, Benjamin Netanjahu, seine destabilisierende Politik in der Region fortsetzt, indem er einen prominenten Kommandeur der Hisbollah ins Visier nimmt, das Land täglich angreift und auch die Angriffe auf Gaza verschärft.