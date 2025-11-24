Saraya al-Quds: Märtyrer „Haitham Ali Tabatabaei“ unterstützte den palästinensischen Widerstand.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Fernsehsender Al Mayadeen sprach Saraya al-Quds, der militärische Flügel der Palästinensischen Islamischen Dschihad-Bewegung, in einer Erklärung an das palästinensische Volk, die arabische und islamische Umma und die Hisbollah-Kräfte ihr Beileid zum Märtyrertod des Dschihad-Kommandeurs der Hisbollah, Haitham Ali Tabatabaei, aus und beschrieb ihn als „einen tapferen Kämpfer, eine der Säulen des Islamischen Widerstands im Libanon und ein Symbol der Widerstandsachse sowie einen Unterstützer der palästinensischen Gruppen“.

Saraya al-Quds betonte: „Unser Versprechen ist es, den Weg von Al-Quds, den Weg der Märtyrer und den Dschihad und die Verteidigung Palästinas und seiner Heiligtümer bis zur vollständigen Befreiung dieses Landes von der zionistischen Besatzung fortzusetzen.“

Auch die Brigaden des Märtyrers Izz ad-Din al-Qassam, der militärische Flügel der Hamas-Bewegung, sprachen in einer Erklärung ihr Beileid zum Märtyrertod von Haitham Ali Tabatabaei, dem Verantwortlichen des militärischen Kommandos des Islamischen Widerstands im Libanon, infolge des verbrecherischen Luftangriffs des israelischen Regimes auf Dahiya, den südlichen Vorort von Beirut, aus und würdigten die Rolle des Märtyrers „Sayyed Abu Ali“ bei der Unterstützung des palästinensischen Volkes und seines Widerstands während der Schlacht „Al-Aqsa-Flut“.

Die Hisbollah Libanon gab in einer Erklärung offiziell den Märtyrertod des großen Dschihad-Kommandeurs Haitham Ali Tabatabaei bekannt. Er starb bei dem Luftangriff des israelischen Regimes am Sonntag auf ein Wohnhaus im Viertel Harat Hreik in Dahiya, dem südlichen Vorort von Beirut; ein Angriff, der laut Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums fünf Todesopfer und 28 Verletzte forderte.