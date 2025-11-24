Libanesischer Abgeordneter: Israel hat alle roten Linien überschritten.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik betonte Hassan Ezzeddine, Abgeordneter der Hisbollah-nahen Fraktion im Libanon, dass das zionistische Regime gestern mit seinem Angriff auf Dahiya, den südlichen Vorort von Beirut, alle roten Linien überschritten habe.

Er fügte hinzu: Die libanesische Regierung und die Souveränität dieses Landes müssen eine Lösung finden, um die Fortsetzung dieser Aggressionen zu verhindern, da der zionistische Feind sich an nichts hält und die Unterstützung der USA genießt. Dieser Zustand kann nicht ewig andauern.

Ezzeddine stellte klar: Es muss eine einheitliche Position der Regierung, der Armee und des Widerstands des Libanon eingenommen werden, um auf den zionistischen Feind zu reagieren. Der Mechanismus zur Reaktion auf das zionistische Regime erfordert nationale Einheit.

Er bezeichnete die Forderungen nach Entwaffnung der Hisbollah als bedeutungslos und sagte, dass die libanesische Regierung und der Widerstand des Landes das Waffenstillstandsabkommen einhalten, Tel Aviv es jedoch verletzt. Die Initiative des libanesischen Präsidenten Joseph Aoun, die Besatzer aus dem Land zu vertreiben, die Aggressionen zu stoppen und die Gefangenen freizulassen, wird von den Libanesen unterstützt.