1003 Palästinenser wurden seit Oktober 2023 im Westjordanland von Besatzern getötet.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera betonte das Rechtszentrum „B'Tselem“, dass das zionistische Regime seit Oktober 2023 eintausenddrei Palästinenser im Westjordanland getötet hat und in dieser Region ethnische Säuberungen durchführt.

Dieses Rechtszentrum des zionistischen Regimes erklärte in einem veröffentlichten Bericht: Israel führt im Westjordanland ethnische Säuberungen durch, und es gibt keinen aktiven internen oder externen Mechanismus, um dies zu verhindern.

Der Bericht des Zentrums besagt, dass die israelische Armee seit Oktober 2023 eine Politik des wahllosen und uneingeschränkten Schießens im Westjordanland verfolgt und sogar Tausende von Siedlern in den Siedlungen des Westjordanlandes bewaffnet und rekrutiert hat.

Der Bericht stellte fest: Siedler greifen täglich Palästinenser im Westjordanland an und sind völlig vor Bestrafung geschützt. Trotz der Dokumentation der meisten Angriffe von Siedlern leiten die israelischen Strafverfolgungsbehörden nur selten Ermittlungen in dieser Hinsicht ein.

Das Rechtszentrum betonte: In 21 Fällen, in denen Siedler Palästinenser angegriffen haben, wurde von Israel keine Verurteilung ausgesprochen.