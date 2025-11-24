90 Prozent der Bewohner des Gazastreifens sind unterernährt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Al-Youm betonte der Direktor der Informationsabteilung der Regierung des Gazastreifens, dass von den 600 Lastwagen, die gemäß der Waffenstillstandsvereinbarung täglich in den Streifen einfahren sollten, nur 200 Lastwagen eingetroffen sind.

Er fügte hinzu: Mindestens 90 Prozent der Bewohner des Gazastreifens leiden unter Mangelernährung, und das zionistische Regime verhindert weiterhin die Einfuhr wichtiger humanitärer Hilfe in dieses Gebiet.

Es ist zu beachten, dass Tel Aviv trotz der Erfüllung der Verpflichtungen der Hamas-Kräfte zur Übergabe lebender und getöteter Gefangener des zionistischen Regimes seine Angriffe auf den Gazastreifen nicht nur nicht eingestellt hat, sondern auch die Einfuhr der vereinbarten humanitären Hilfe in den Streifen verhindert.