Die vierte Nacht der Trauer anlässlich des Märtyrertodes von Hazrat Zahra (a.s.) fand in Anwesenheit des Revolutionsführers statt.

24 November 2025 - 21:33
News ID: 1753682
Source: ABNA
Die vierte Nacht der Trauer anlässlich des Märtyrertodes von Hazrat Zahra (a.s.) wurde heute Abend in Anwesenheit des Obersten Führers der Islamischen Revolution und Tausender Fatimi-Trauernden und verschiedener Bevölkerungsschichten abgehalten.رر

Laut der Nachrichtenagentur ABNA fand die Zeremonie anlässlich des Abends des Märtyrertodes von Hazrat Zahra (s.a.) heute Abend (Montagabend), zeitgleich mit der vierten Nacht der Trauer in der Hosseinieh von Imam Khomeini (r.a.), in Anwesenheit des Obersten Führers der Islamischen Revolution und Tausender Fatimi-Trauernder und verschiedener Bevölkerungsschichten statt.

Bei dieser Zeremonie erklärte Hojjat-ol-Islam wal-Moslemin Masoud Ali in seiner Rede die Rolle der gesellschaftlichen und einflussreichen „Guten Taten“ (Ma’rūf) und „Übel“ (Munkar) in der Gesellschaft und darüber hinaus an der Front der Wahrheit und sagte: Hazrat Zahra (s.a.) bewahrte durch ihre Taten und Worte das größte „Gute“ an der Front der Wahrheit, nämlich Hazrat Amir al-Mu'minin Ali (a.s.), und indem sie das Eintreten des größten „Übels“, nämlich der Abweichung von der Front der Wilāyat (Führung), verhinderte, wurde sie tatsächlich zur „Beschützerin der Front der Wahrheit“.

Darüber hinaus trug Herr Mahmoud Karimi bei dieser Zeremonie Klagelieder (Marsiya) und Trauergesänge (Nawha) in Erinnerung an Hazrat Siddiqah (s.a.) vor.

