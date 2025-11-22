Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti berichtet, betonte eine Quelle in der südafrikanischen Regierung, dass die Abwesenheit der USA beim G20-Gipfel in Johannesburg keinerlei Auswirkungen auf dieses Treffen haben werde.

Er fügte hinzu, dass Pretoria gleichzeitig die Entscheidung der USA begrüßen werde, an der Abschlusszeremonie des Gipfels teilzunehmen.

Es ist anzumerken, dass der G20-Gipfel heute, Samstag, in Johannesburg, Südafrika, begonnen hat; dies ist der erste G20-Gipfel auf dem afrikanischen Kontinent.

Der diesjährige Gipfel ist von Meinungsverschiedenheiten zwischen Washington und der Europäischen Union über die Zukunft der Ukraine sowie einer Sackgasse bei den Klimaverhandlungen in Brasilien begleitet.

Führende Persönlichkeiten der Welt, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron, der indische Premierminister Narendra Modi, der chinesische Premierminister Li Qiang, der brasilianische Präsident Lula da Silva und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, nehmen an diesem Treffen teil.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat jedoch erklärt, dass die Prioritäten Südafrikas in Bezug auf Handelskooperation und Klimaschutz nicht mit der US-Politik übereinstimmen, und der Präsident des Landes hat es abgelehnt, am Gipfel teilzunehmen.

Die G20 besteht aus 19 Mitgliedstaaten plus der Europäischen Union. Die Afrikanische Union nimmt als Gast und Beobachter an einigen Treffen der Gruppe teil.