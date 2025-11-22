Reise von US-Generälen nach Moskau zur Erörterung des Friedensplans für die Ukraine

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete die britische Zeitung The Guardian unter Berufung auf amerikanische Quellen, dass eine Gruppe von Generälen der US-Armee wahrscheinlich bis Ende dieser Woche nach Moskau reisen werde, um den Friedensplan Washingtons für die Ukraine zu besprechen.

Dem Bericht zufolge hatte am 20. November eine amerikanische Delegation unter der Leitung von Daniel Driscoll, dem US-Armeesekretär, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew den Friedensplan der Regierung von US-Präsident Donald Trump vorgelegt.

Einen Tag später kündigte auch der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen des nationalen Sicherheitsrats seines Landes an, dass Moskau zu Verhandlungen bereit sei und der 28-Punkte-Plan der USA eine Grundlage für die Beilegung der Krise bilden könne.

Laut einem Bericht der britischen Zeitung Financial Times erfordert der US-Friedensplan erhebliche Zugeständnisse von Kiew.

Reuters schrieb ebenfalls: „Die US-Regierung hat die Ukraine aufgefordert, diesen Plan bis zum 27. November zu unterzeichnen, andernfalls würden Waffenlieferungen und der Informationsaustausch eingestellt.“