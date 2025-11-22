Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb US-Vizepräsident J.D. Vance in einer Nachricht auf der Plattform X: „Die Vorstellung, die Militärhilfe für die Ukraine zu erhöhen und die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen, um Kiew zum Sieg im Konflikt zu verhelfen, ist lediglich eine 'Fantasie'“.

Er fügte hinzu: „Es herrscht die Vorstellung, dass der Sieg nahe ist, wenn wir nur mehr Geld geben, mehr Waffen schicken oder die Sanktionen verschärfen. Frieden wird nicht von Diplomaten oder Politikern erreicht, die in einer Fantasiewelt leben, sondern von klugen und realistischen Menschen.“

Der US-Beamte bezeichnete Kritiker des amerikanischen Friedensplans für die Ukraine als Personen, die entweder nicht ausreichend über den Plan informiert sind oder die Realitäten vor Ort nicht verstehen.

Vance betonte, dass jeder Vorschlag zur Lösung des Konflikts für Russland und die Ukraine als Konfliktparteien akzeptabel sein und darauf abzielen müsse, die Wahrscheinlichkeit einer Wiederaufnahme der Kämpfe zu minimieren.