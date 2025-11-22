Radteam mit Verbindung zum zionistischen Regime ändert Namen unter dem Druck von Palästina-Unterstützern

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Agence France-Presse berichtet, gab das Radsportteam „Israel Premier Tech“, das in der laufenden Saison der Straßenrennen mit Protesten von Palästina-Unterstützern konfrontiert war, in einer Erklärung bekannt, seinen Namen in NSN (Never Say Never - Sag niemals nie) zu ändern.

Laut dieser Erklärung wird die Marke NSN für das Team in der Schweiz registriert, und das Team wird diese Woche ein Trainingslager abhalten und sein Rennprogramm unter dem neuen Namen in den kommenden Wochen von Barcelona und Girona in Spanien aus fortsetzen.

Zuvor hatte das kanadische Unternehmen „Premier Tech“ seine finanzielle Unterstützung für das dem zionistischen Regime angeschlossene Radsportteam eingestellt und sich von diesem Regime distanziert.

Das kanadische Unternehmen „Premier Tech“ erklärte, dass es seine finanzielle Unterstützung für das Team aufgrund weit verbreiteter Proteste gegen die Teilnahme des Radsportteams „Israel Premier Tech“ an verschiedenen Rennen inmitten des Gaza-Krieges einstelle.

In den letzten Monaten wurde das Radsportteam „Israel Premier Tech“ auf den Strecken mehrerer großer internationaler Rennen von Demonstranten gegen den Völkermord des zionistischen Regimes in Gaza angegriffen. Verschiedene Etappen der „Vuelta a España“ im August und September wurden durch Proteste und Flaggenaktionen von Pro-Palästina-Aktivisten gestört.

Auch während zwei weiterer wichtiger Touren in Italien und Frankreich kam es zu vereinzelten Protesten gegen das Team.

Die kanadische Marke Premier Tech hatte das Team nach dem Ende der Spanien-Rundfahrt aufgefordert, den Namen „Israel“ aus seiner Identität und Marke zu entfernen, und das Team hatte zugestimmt, sich von der israelischen Identität zu distanzieren, aber diese Entscheidung reichte nicht aus, um die Situation zu beruhigen, und das kanadische Unternehmen kündigte am Freitag an, seine finanzielle Unterstützung für das Team vollständig einzustellen.

In der Erklärung des Unternehmens Premier Tech heißt es: „Nach zahlreichen Gesprächen mit dem Team und sorgfältiger Prüfung der Umstände hat Premier Tech beschlossen, ab sofort den Titel des Sponsors des Teams Israel aufzugeben.“