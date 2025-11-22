Israelischer Drohnenangriff auf den Südlibanon

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah gaben libanesische Quellen bekannt, dass eine israelische Drohne vor wenigen Minuten ein Fahrzeug in der Region Zoutar in Nabatieh im Süden des Landes angegriffen hat.

Es wird auch berichtet, dass bei diesem Drohnenangriff mindestens eine Person getötet wurde.

Kürzlich haben die UN-Truppen im Südlibanon eingeräumt, dass das zionistische Regime während der sogenannten Waffenruhe mehr als 10.000 Luft- und Bodenverletzungen gegen den Libanon begangen hat.