Unsicherheit und interne Morde dauern an; Leichen syrischer Bürger gefunden

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalomah erklärte die SOHR, dass allein am Freitag mindestens drei weitere Bürger des Landes im Zuge der anhaltenden Unsicherheit und Instabilität in Syrien getötet wurden.

Dem Bericht zufolge wurden die Leichen von zwei jungen Syrern im Al-Waer-Krankenhaus in Homs gefunden. Es wurde berichtet, dass sie unter unklaren Umständen getötet wurden, nachdem sie für einige Stunden vermisst worden waren.

Zudem wurde die Leiche eines weiteren syrischen Bürgers in der Region Maskana in der östlichen Landschaft von Aleppo gefunden.

Die SOHR betonte, dass die Zahl der Todesopfer aufgrund der Unsicherheit in diesem Land seit Anfang 2025 in verschiedenen syrischen Provinzen 1.157 Personen erreicht hat.