Mahmud Abbas hat mit der Bildung eines Verwaltungsrates für den Gazastreifen begonnen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Rai Al-Jadeed gaben Medienquellen bekannt, dass Mahmud Abbas, der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Anordnung zur Bildung eines kleinen Rates zur Verwaltung des Gazastreifens in der nächsten Phase erlassen hat.

Die genannten Quellen fügten hinzu, dass diesem Rat Hussein al-Scheich, der Stellvertreter von Abbas, Mohammad Mustafa, der Premierminister der mit der Autonomiebehörde verbundenen Regierung, Mahmud al-Habbash, der Vorsitzende des Obersten Justizrates, Ruhi Fattouh, der Vorsitzende des Nationalrats, Majed Faraj, der Leiter des Geheimdienstes, und Ziad Abu Amr, der Berater von Abbas, angehören.

Die Bildung dieses Rates erfolgt nach der Verabschiedung der von den USA vorgeschlagenen Resolution durch den Sicherheitsrat am Dienstag zur Umsetzung des „Trump-Plans“ in Gaza, der auf der Stationierung internationaler Streitkräfte in diesem Gebiet basiert. Russland und China enthielten sich bei der Abstimmung über diese Resolution. Obwohl die Resolution der Palästinensischen Autonomiebehörde keine direkte Rolle bei der Verwaltung des Gazastreifens zuweist, begrüßte die Behörde sie.