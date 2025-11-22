UNIFIL: Die Souveränität des Libanon muss respektiert werden

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik betonte der Kommandant der im Südlibanon stationierten UN-Friedenstruppen (UNIFIL) anlässlich des Unabhängigkeitstages des Landes, dass die UNIFIL-Truppen sich zur Unterstützung der libanesischen Armee bekennen.

Er fügte hinzu, dass die vollständige Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität des Libanon ein zentrales Element für die Umsetzung der Resolution 1701 und die Schaffung einer Grundlage für die Erreichung dauerhafter Stabilität sei.

Gleichzeitig besagt ein von UNIFIL veröffentlichter Bericht, dass das zionistische Regime mehr als 10.000 Boden- und Luftverletzungen gegen den Libanon begangen hat, und dies während der sogenannten Waffenruhe.