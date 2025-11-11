Ägyptens Präsident betont die Stärkung der Vereinbarungen des Treffens mit „Putin“

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur RIA Novosti betonte der ägyptische Präsident Abd al-Fattah as-Sisi heute, Montag, bei einem Treffen mit der russischen Delegation unter der Leitung des Sekretärs des russischen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, in Kairo die Bedeutung der Stärkung der Wirtschafts- und Investitionskooperation zwischen den beiden Ländern.

Laut diesem Medium gab das Präsidialamt Ägyptens bekannt: Der ägyptische Präsident und Schoigu diskutierten regionale und internationale Fragen sowie Wege zur Stärkung und Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Ägypten und Russland in verschiedenen Bereichen.

Die vom Präsidialamt Ägyptens diesbezüglich veröffentlichte Erklärung fügte hinzu: As-Sisi betonte bei dem Treffen mit der russischen Delegation die Bedeutung der Stärkung der Vereinbarungen, die beim Treffen mit Wladimir Putin im Mai erzielt wurden.

Der ägyptische Präsident betonte ferner die Bedeutung der Stärkung der Wirtschafts- und Investitionskooperation mit Russland und die Bemühungen um eine Steigerung des Handelsvolumens zwischen den beiden Ländern.