Aggression des zionistischen Regimes im Südlibanon und die Sprengung eines Wohnhauses

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al Mayadeen, drang das zionistische Besatzungsregime in das Gebiet Kroum al-Marah in Meiss al-Jabal ein und sprengte dort ein Wohnhaus.

Bereits gestern wurden bei Angriffen des zionistischen Regimes auf den Libanon zwei Menschen getötet (starben als Märtyrer) und sieben weitere verletzt. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums zielten zionistische Drohnen gestern auf ein Zivilfahrzeug in der Stadt Al-Duwair im Süden, wobei ein Bürger getötet und sieben weitere verletzt wurden.

Dieser Angriff führte zu einem großen Brand am Ort des Geschehens, der mehrere Fahrzeuge erfasste und benachbarte Häuser und Geschäfte beschädigte.

Bei einem gleichzeitigen Angriff zielte eine zionistische Drohne auch auf ein Motorrad in der Grenzstadt Aita al-Shaab, wobei ein weiterer Bürger getötet wurde.

Diese Angriffe finden im Rahmen der gefährlichen Eskalation der Aggressionen des israelischen Besatzungsregimes in den südlichen Gebieten statt, inmitten der wiederholten Zielsetzung von Zivilisten und Infrastruktur und unter dem fortgesetzten Verstoß Israels gegen die Waffenstillstandsvereinbarung.

Gestern wurden auch die Umgebung der Farm Bastara und das Gebiet Azrail in der Nähe der Stadt Kafr Shuba von den Stellungen der in Al-Ramtha stationierten israelischen feindlichen Truppen aus beschossen und mit Granaten beworfen.