Uljianow: Iran entscheidet selbst über die Zukunft seines Atomprogramms

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ erklärte Michail Uljianow, Ständiger Vertreter Russlands bei den in Wien ansässigen internationalen Organisationen, heute, Sonntag, gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Novosti: „Die iranischen Behörden werden selbst über die Zukunft ihres Atomprogramms entscheiden.“

Der Ständige Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien fuhr fort: „Es gibt diesbezüglich keine Einschränkungen, vorausgesetzt, dass solche Aktivitäten ausschließlich friedlichen Zwecken dienen und unter der wirksamen Aufsicht der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) stehen.“

Auf die Frage, ob Teheran nach Aufhebung der offiziellen Beschränkungen (Ablauf der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates) weitere Schritte zur Entwicklung seines Atomprogramms unternehmen könnte, antwortete er: „Ob Iran weitere Schritte zur Entwicklung seines Atomprogramms unternehmen wird, ist noch unklar. Diese Frage wird von den iranischen Behörden selbst entschieden. Grundsätzlich sieht der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) keine strengen Beschränkungen oder Verbote vor, vorausgesetzt, dass nukleare Aktivitäten ausschließlich friedlichen Zwecken dienen und unter der wirksamen Aufsicht der Internationalen Atomenergie-Organisation stehen.“