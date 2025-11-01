Über 800 Tote und Verletzte während der Waffenruhe in Gaza

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Ma’an erklärte das Euro-Med Human Rights Monitor, dass das zionistische Regime weiterhin Völkermord-Verbrechen gegen Palästinenser im Gazastreifen begehe, so dass seit Beginn der Waffenruhe in diesem Gebiet im Durchschnitt täglich mehr als 10 Palästinenser getötet wurden.

Diesen Berichten zufolge wurden während der sogenannten „Waffenruhe“ im Gazastreifen mindestens 219 Palästinenser, darunter 85 Kinder, getötet und 600 weitere verletzt. Diese Statistiken zeigen, dass das zionistische Regime das Verbrechen der gezielten Tötung von Palästinensern nicht eingestellt hat.

In diesem Zeitraum führte das zionistische Regime zwei massive Angriffswellen gegen den Gazastreifen am 19. und 29. Oktober durch, bei denen in der ersten Welle 47 Palästinenser, darunter 20 Kinder, und in der zweiten Welle 110 Palästinenser, darunter 46 Kinder, getötet wurden.

Darüber hinaus gehen die Schießereien, Artillerieangriffe und die umfassende Zerstörung palästinensischer Häuser im Gazastreifen weiter.