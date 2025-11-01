Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichteten Medienquellen des zionistischen Regimes, dass Ägypten einen politischen Plan zur Deeskalation zwischen dem Libanon und diesem Regime ausarbeite.

Dem Bericht zufolge haben arabische politische Quellen mitgeteilt, dass dieser Plan die Festigung des Waffenstillstands im Libanon und den Abzug der zionistischen Militärs aus den fünf besetzten Gebieten im Austausch für die Einstellung der militärischen Aktivitäten der Hisbollah südlich des Litani-Flusses beinhaltet.

Der Bericht besagt, dass ein Mechanismus unter der Aufsicht arabischer Länder und der Türkei zur Umsetzung dieses Abkommens eingerichtet werden soll. Der Plan betont die Notwendigkeit der Koordination zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, um den Libanon aus regionalen Konflikten herauszuhalten; dies, obwohl die Beamten unseres Landes wiederholt die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des Libanon betont haben.

Es ist anzumerken, dass das zionistische Regime seit der offiziellen Umsetzung des Waffenstillstands im Libanon diesen mehr als fünftausend Mal verletzt hat, während die libanesische Hisbollah alle ihre Verpflichtungen erfüllt hat.

In dem genannten Bericht heißt es, dass die Hisbollah gemäß dem ägyptischen Plan ihre Waffen behalten darf, diese aber weder aufrüsten noch benutzen kann!