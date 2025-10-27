Mohammed Raad: Der Schlüssel zur Stabilität des Libanon liegt nicht in der Unterwerfung unter die Bedingungen des israelischen Feindes

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Akhbar betonte Mohammed Raad, Vorsitzender des Blocks „Loyalität zum Widerstand“, indem er entschieden jede Verbindung des Wiederaufbauprozesses des Landes mit externem Druck ablehnte: „Diejenigen, die versuchen, den Weg für die Vorwände des Feindes zu versperren, indem sie diese Ausreden und Behauptungen vorbringen, dass der Widerstand der Verursacher der schändlichen Aggressionen des Feindes sei, liegen schwer im Irrtum.“

In einer Rede bei der Gedenkfeier für die Märtyrer der Stadt Nabatiyeh stellte Mohammed Raad klar: „Der wahre Grund für die Aggressionen des Feindes ist seine Gier und sein expansionistisches Projekt, den Libanon zu unterjochen. Diejenigen, die fordern, dass der Widerstand dem Feind keinen Vorwand liefert, kennen entweder die Natur der Aggression nicht oder haben sich fälschlicherweise auf die Unterstützung internationaler Freunde verlassen, um den Libanon nach Kompromissen und Zugeständnissen zu schützen.“

Der libanesische Abgeordnete sagte: „Der Schlüssel zur Sicherheit und Stabilität des Libanon liegt nicht in der Unterwerfung unter die Bedingungen des Feindes, sondern darin, ihn zur Einhaltung seiner Verpflichtungen und zur praktischen Einstellung seiner Aggressionen zu zwingen.“

Er betonte die Notwendigkeit, die nationale Konvergenz zu stärken, um der Gier des zionistischen Regimes entgegenzuwirken und sich von Politiken fernzuhalten, die die interne Front schwächen.

Mohammed Raad sagte: „Es ist im Interesse des Landes, dass die Wiederherstellung der Häuser, die Angelegenheiten der Bürger und jeglicher externer Druck nicht miteinander verknüpft werden.“

Er betonte seine Ablehnung jeder Verschiebung der Wahlen zum libanesischen Repräsentantenhaus als rechtmäßige Forderung und Recht und sagte: „Der Vorteil des Feindes liegt in der Verschiebung der Wahlen aus Gründen, die nicht verborgen sind.“

Der Abgeordnete der Widerstands-Fraktion stellte klar: „Der Feind versucht, das Land zu besetzen und den Keim der Verzweiflung in die Herzen ehrbarer Menschen zu pflanzen, indem er Häuser, Märkte, städtische Wahrzeichen und Symbole angreift und zerstört, aber er wird auf diesem Weg niemals erfolgreich sein, denn der Libanon ist mit der Gleichung Volk, Armee und Widerstand ausgestattet, und wir werden weiterhin das Land der Freiheit, der Würde und des Sieges bleiben.“