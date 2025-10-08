Die Freiheitsflottille transportiert humanitäre Hilfe im Wert von 110.000 US-Dollar

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera gab das Internationale Komitee zur Brechung der Blockade des Gazastreifens bekannt, dass die Freiheitsflottille humanitäre Hilfe im Wert von über 110.000 US-Dollar transportierte und einem Angriff durch zionistische Soldaten ausgesetzt war.

Dem Bericht zufolge betonte das Komitee, dass diese Hilfe Medikamente, Beatmungsgeräte für Krankenhäuser im Gazastreifen und Lebensmittel umfasse.

Zuvor hatten auch die Organisatoren der „Flottille der Standhaftigkeit“ (Sumud) erklärt, dass das zur Freiheitsflottille gehörende Schiff Al-Damir von einem Militärhubschrauber des zionistischen Regimes angegriffen wurde.

Dem Bericht zufolge befinden sich mindestens 93 Ärzte, Journalisten und Aktivisten auf diesem Schiff.