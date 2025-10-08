Aufeinanderfolgende nächtliche Angriffe des zionistischen Regimes auf den Libanon

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen führte eine zionistische Quadrocopter-Drohne gestern Abend vier aufeinanderfolgende Angriffe auf die Stadt Houla durch, die mit dem Abwurf einer Schallbombe begannen und dann mit dem Beschuss eines Cafés fortgesetzt wurden. Diese Eskalation zeigt die anhaltenden Angriffe Israels auf die südlichen Grenzgebiete.

Der Korrespondent von Al-Mayadeen im Südlibanon berichtete, dass diese zionistische Drohne von Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden vier aufeinanderfolgende Angriffe auf die Stadt Houla im Südlibanon durchgeführt hat.

Er erklärte, dass der erste Angriff mit dem Abwurf einer Schallbombe begann, dann zielte die Drohne mit einem Geschoss auf ein Café in der Stadt und führte anschließend drei weitere aufeinanderfolgende Angriffe auf Houla durch.

Diese Eskalation fällt in den Rahmen einer Reihe israelischer Angriffe, die wiederholt die libanesischen Grenzdörfer und -städte zum Ziel nehmen. Das zionistische Regime hat das Abkommen zur Deeskalation im Südlibanon seit seinem Abschluss Tausende Male verletzt.