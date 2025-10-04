Südafrika: Die Entscheidung der Hamas muss mit einer Gegenmaßnahme Israels beantwortet werden

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera begrüßte das Außenministerium Südafrikas heute, am Samstag, in einer Erklärung die Antwort des palästinensischen Widerstands, der Hamas, auf Trumps Plan zur Errichtung eines Waffenstillstands in Gaza.

In dieser Erklärung gab das Außenministerium Südafrikas bekannt: Wir begrüßen die Entscheidung der Hamas, alle israelischen Geiseln freizulassen, und die erklärte Bereitschaft dieser Gruppe zu weiterer Zusammenarbeit.

In der Erklärung des südafrikanischen Außenministeriums heißt es dazu: Die Entscheidung der Hamas muss mit einer Gegenmaßnahme Israels beantwortet werden.

Dies geschieht, während die Hamas-Bewegung gestern Abend bekannt gab, ihre Antwort auf Trumps Plan für einen Waffenstillstand in Gaza an die Vermittler übermittelt und ihre Zustimmung zur Freilassung aller zionistischen Geiseln, ob lebend oder tot, zum Ausdruck gebracht zu haben.