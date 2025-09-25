Umfangreicher Drohnenflug über einem der größten Schiffe der „Samoud“-Flotte

Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete ein Al Jazeera-Korrespondent unter Berufung auf das Management der globalen Flotte „Samoud“ (Widerstand), dass mehrere Länder ihre an der Flotte teilnehmenden Bürger vor einem bevorstehenden israelischen Angriff gewarnt hätten.

Das Management der globalen Samoud-Flotte meldete einen umfangreichen Drohnenflug über einem der größten Schiffe der Flotte und sagte: „Wir haben auf dem Deck dieses Schiffes den Alarmzustand ausgerufen.“

Das Internationale Komitee zur Aufhebung der Gaza-Blockade gab ebenfalls kurz zuvor bekannt, dass derzeit drei Drohnen über dem Schiff Omar Al-Mukhtar fliegen, das allein unterwegs ist, um sich der Samoud-Flotte anzuschließen.

Der globale „Samoud“-Konvoi, bestehend aus mehr als 50 Schiffen, mit dem Ziel, den Menschen in Gaza zu helfen und die Blockade des Streifens zu durchbrechen, startete seine Reise Anfang September vom Hafen von Barcelona, Spanien, und nach und nach schlossen sich ihm andere Schiffe aus verschiedenen Teilen der Welt an.

Letzten Montagabend wurden neun Boote der Samoud-Flotte 14 Drohnenangriffen des zionistischen Feindes ausgesetzt.

Es ist erwähnenswert, dass das Notfallprotokoll letzte Nacht auf allen Schiffen der globalen Samoud-Flotte aktiviert wurde, nachdem Drohnen über der Flotte geflogen waren und Geschosse und Schockbomben auf einige der Schiffe abgefeuert wurden.

Nach diesen Angriffen und Bedrohungen wurde am Mittwochmorgen ein italienisches Rettungs- und Hilfsschiff entsandt, um die Samoud-Flotte zu schützen. Spanien kündigte ebenfalls an, ein Marine-„Einsatzschiff“ von Cartagena ins östliche Mittelmeer zu entsenden, um den Samoud-Konvoi auf seinem Weg nach Gaza zu schützen und ihm zu helfen.