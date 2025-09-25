Hebräisches Medium: Die Jemeniten können nicht gestoppt werden; die wahre Lösung ist das Ende des Krieges

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb die zionistische Zeitung Jerusalem Post in einem Bericht, dass die Jemeniten weiterhin die Schwachstellen des (Regimes) Israel entdecken und ihre Infiltration in Israel weiterhin beständig, zerstörerisch und letztendlich tödlich sei.

Laut dieser zionistischen Zeitung haben jemenitische Drohnen, die billiger als Raketen sind, den besetzten Gebieten im Allgemeinen erheblichen Schaden zugefügt.

Die Jerusalem Post fuhr fort: „Der Krieg hat sich in die Länge gezogen und die Bedrohungen sind vielfältig geworden. Die Jemeniten sind erfolgreich bei der Infiltration der israelischen Luftverteidigung. Die Jemeniten können nicht gestoppt werden und die wahre Lösung ist, den Krieg zu beenden.“

Laut diesem zionistischen Medium zeigt jeder bedrohliche Tweet, der vom Kriegsminister des (Regimes) Israel veröffentlicht wird, nur die Inkompetenz Israels.

Yahya Saree, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, gab eine Erklärung ab, in der er Drohnenangriffe auf einige Stellungen des zionistischen Feindes im Süden der besetzten Gebiete ankündigte.

In dieser Erklärung sagte er, dass die jemenitischen Streitkräfte mit zwei Drohnen den Hafen „Umm al-Rashrash“ in den besetzten Gebieten getroffen hätten.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte betonte, dass diese Operation ihre Ziele erreicht habe und die Abfangsysteme des Feindes bei der Abwehr gescheitert seien.

Laut dem Sprecher der jemenitischen Streitkräfte ist dies der zweite Drohnenangriff auf die besetzten Gebiete in den letzten 24 Stunden.

Zionistische Medien gaben bekannt, dass die Zahl der Verletzten durch den Drohnenangriff der jemenitischen Armee auf das besetzte Eilat 48 Personen erreicht habe, von denen sich zwei in einem kritischen Zustand befinden.