Palästinensischer Widerstand: Jemenitische Operation offenbarte die Zerbrechlichkeit der israelischen Luftverteidigung

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Manar gaben die Widerstandskomitees in Palästina eine Erklärung ab, in der es hieß: „Die Operation der Jemeniten, die auf 'Umm al-Rashrash' abzielte, hat die Zerbrechlichkeit der Luftverteidigung und des gesamten Militär- und Geheimdienstapparats des zionistischen Regimes offenbart.“

Die Widerstandskomitees in Palästina fügten hinzu: „Wir grüßen unsere Brüder im Jemen, dem Land des Dschihad und des Widerstands, die die wahren Unterstützer des palästinensischen Volkes und seines Widerstands sind.“

Yahya Saree, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, gab vor wenigen Stunden eine Erklärung ab, in der er Drohnenangriffe auf einige Stellungen des zionistischen Feindes im Süden der besetzten Gebiete ankündigte.

In dieser Erklärung sagte er, dass die jemenitischen Streitkräfte mit zwei Drohnen den Hafen „Umm al-Rashrash“ in den besetzten Gebieten getroffen hätten.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte betonte, dass diese Operation ihre Ziele erreicht habe und die Abfangsysteme des Feindes bei der Abwehr gescheitert seien.

Laut dem Sprecher der jemenitischen Streitkräfte ist dies der zweite Drohnenangriff auf die besetzten Gebiete in den letzten 24 Stunden.

Zionistische Medien gaben bekannt, dass die Zahl der Verletzten durch den Drohnenangriff der jemenitischen Armee auf das besetzte Eilat 48 Personen erreicht habe, von denen sich zwei in einem kritischen Zustand befinden.