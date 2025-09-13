Zelensky: Trumps Gesandter ist so gut wie ein Patriot / Kiew hatte eine ruhige Nacht!

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf „Anadolu“ verglich Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, die Anwesenheit von Keith Kellogg, dem Sondergesandten des US-Präsidenten Donald Trump, in Kiew mit einer Flugabwehr und sagte, dass die Einwohner der ukrainischen Hauptstadt gestern Nacht eine relativ ruhige Nacht verbrachten.

Selenskyj sagte in einem humorvollen Ton in einer Nachricht in den sozialen Medien, er sei bereit, Kellogg die ukrainische Staatsbürgerschaft und eine Wohnung zu verleihen. Die russische Armee hat in der vergangenen Woche massive Raketen- und Drohnenangriffe auf verschiedene ukrainische Städte durchgeführt.

Er fügte hinzu: „Ich möchte General Kellogg besonders danken. Ehrlich gesagt wussten wir nichts davon, aber es stellte sich heraus, dass Amerika eine Flugabwehr hat, die nicht schlechter ist als ein Patriot. Wenn Sie in Kiew sind, können die Bürger nachts definitiv ruhig schlafen.“

Der ukrainische Präsident wies darauf hin, dass die massiven russischen Angriffe aufhören, wenn Kellogg in Kiew anwesend ist, und fügte hinzu: „Das gilt nicht für die Reisen von Vertretern anderer Länder. Ein solcher Einfluss kann sogar als eine Art Versuch für einen Waffenstillstand dienen.“

Laut Selenskyj hat die Anwesenheit des US-Gesandten „Russland dazu ermutigt, die Bombardierung einzustellen“ und verglich dies mit den Besuchen hochrangiger Beamter der Vereinten Nationen, der NATO und des Internationalen Währungsfonds in der Vergangenheit, die mit russischen Angriffen zusammenfielen. Er fügte hinzu, dass auch der Druck auf Peking entscheidend sein könnte, da Russland politisch und wirtschaftlich weiterhin von China abhängig sei.

Er wiederholte seine frühere Position, dass er Russland im Gegenzug für Frieden kein Territorium geben werde, und fügte hinzu: „Es ist unmöglich, diesen oder jenen Teil des ukrainischen Territoriums an Russland zu übergeben, um den Krieg zu beenden. Diese Lösung ist nicht machbar, sondern nur eine Pause.“

Selenskyj behauptete, dass Sicherheitsgarantien für die Ukraine Sicherheitsgarantien für Europa seien, und forderte ferner die Verhängung von Sanktionen, Zöllen und die Beschlagnahme russischer Vermögenswerte, um Moskau zu isolieren.

Er fuhr fort: „Wir fordern ein garantiertes Ende des Krieges, Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine garantierte Rechenschaftspflicht Russlands für das, was es gegen die Ukraine getan hat.“