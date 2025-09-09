Behauptung des Wall Street Journal-Korrespondenten über ein mögliches Treffen zwischen Aragchi und Grossi

Laut der Nachrichtenagentur ABNA behauptete Lawrence Norman, ein Korrespondent des Wall Street Journal, heute, am Montag, in einem Beitrag auf seinem „X“-Social-Media-Account, dass ein mögliches Treffen zwischen dem iranischen Außenminister und dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde stattfinden könnte. Der Wall Street Journal-Korrespondent behauptete diesbezüglich: „Ich habe gehört, dass das Treffen zwischen Grossi und Aragchi morgen stattfinden wird.“ Lawrence Norman behauptete weiter: „Aber das hängt davon ab, ob man sich einem Zugangsabkommen dort (in den iranischen Nuklearanlagen) nähert.“