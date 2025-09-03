Beileidsbekundung des Generalsekretärs der libanesischen Hisbollah an Generalsekretär der Ansarullah

Scheich Naim Qassem drückte in einer Botschaft an Abdul Malik Badreddin Al-Houthi, Generalsekretär der Ansarullah Jemen, sein Beileid zum Martyrium des Premierministers und einer Gruppe von Ministern der Regierung Jemens durch das zionistische Regime aus und betonte: Die israelische Aggression ist Zeichen für die Niederlage des Feindes, für Brutalität und wahllose Ermordung der Menschheit. (Quelle: Al-Mayadeen News Network)

Der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah stellte in dieser Botschaft fest: Der Feind führte diese Aggression durch weil er nicht in der Lage ist den auf dem Militärfeld anwesenden Streitkräften und Mudschaheddin-Kommandeuren die Stirn zu bieten.

Ahmed Ghalib Al-Rahwi, Premierminister der Regierung des Wandels und des Aufbaus, sowie mehrere Kabinettsminister wurden bei dem Angriff des israelischen Regimes am vergangenen Donnerstag, dem 26. September, getötet und wurden ehrenvolle Märtyrer.

Das israelische Regime nahm den Premierminister und eine Reihe von Kabinettsministern ins Visier, die an einem Workshop teilnahmen bei dem die Aktivitäten und Leistungen des Kabinetts bewertet wurden.

Bei der jüngsten israelischen Aggression wurden auch mehrere Minister verletzt, einige mittelschwer, andere schwer und liegen auf der Intensivstation.

