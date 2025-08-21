Dujarric: Die Genehmigung des Siedlungsbaus im Gebiet E1 des Westjordanlandes ist verwerflich

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf den katarischen Sender Al Jazeera beruft, erklärte Stéphane Dujarric, der Sprecher des UN-Generalsekretärs: „Generalsekretär António Guterres verurteilt die Genehmigung des Baus von mehr als 3.400 israelischen Siedlungseinheiten im besetzten Gebiet E1 des Westjordanlandes.“

Er betonte: „Israels Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem sind ein Verstoß gegen das Völkerrecht und stehen im Widerspruch zu den Resolutionen der Vereinten Nationen.“

Dem Bericht zufolge sagte Guterres auch, dass „die Fortsetzung des E1-Siedlungsplans eine existenzielle Bedrohung für die Zwei-Staaten-Lösung darstellt.“

Der Generalsekretär forderte Israel erneut auf, die Siedlungsaktivitäten sofort einzustellen.

Am Mittwochabend stimmte das Kabinett des zionistischen Regimes offiziell und endgültig der Umsetzung des Siedlungsplans im sogenannten E1-Gebiet in Ostjerusalem zu; ein Plan, der seit den 90er Jahren aufgrund internationaler Proteste immer wieder gestoppt worden war.

Laut der Bewegung „Peace Now“, die die Siedlungsaktivitäten überwacht, wurde die Genehmigung dieses Plans mit beispielloser Geschwindigkeit erteilt und umfasst den Bau von mehr als 3.401 neuen Wohneinheiten sowie die Errichtung einer neuen Siedlung namens „Aschahel“ mit 342 Einheiten, in der auch öffentliche Gebäude geplant sind.

Deutschland verurteilt Israels Militäroperationen in Gaza und den Siedlungsbau im Westjordanland

„Steffen Hebestreit“, der stellvertretende Sprecher der deutschen Regierung, verurteilte auf einer Pressekonferenz in Berlin die Eskalation der Militäroperationen und sagte: „Wir lehnen die Zunahme der Gewalt in diesen Konflikten ab und fordern alle Parteien und die internationale Gemeinschaft auf, sofort einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen.“

Er fügte hinzu: „Deutschland wird weiterhin mit allen verfügbaren Mitteln auf einen solchen Waffenstillstand hinarbeiten und gleichzeitig den Druck für die Freilassung aller Gefangenen erhöhen.“

Andererseits sagte „Joseph Hinterzer“, der stellvertretende Sprecher des deutschen Außenministeriums, zum Siedlungsbau des zionistischen Regimes in Ostjerusalem: „Die Position unserer Regierung ist klar; wir lehnen diese Maßnahmen entschieden ab. Der Siedlungsbau ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht und die Resolutionen des Sicherheitsrates.“

Er fügte hinzu: „Diese Maßnahmen untergraben den Prozess zur Erreichung der Zwei-Staaten-Lösung und der Beendigung der Besatzung im Westjordanland, wie vom Internationalen Gerichtshof gefordert.“

Belgien fordert Israel auf, Operationen in Gaza einzustellen

Auch das belgische Außenministerium schrieb in einer Nachricht auf seinem persönlichen Konto im sozialen Netzwerk X, dass das Land Israel auffordere, die Operation „Gideons Streitwagen 2“ zu stoppen; da dieser Angriff seiner Meinung nach zum Tod von Zivilisten, massiver Zerstörung und Vertreibung der Bevölkerung führt und nicht zur Freilassung der israelischen Gefangenen beitragen wird.