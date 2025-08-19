Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, hat das israelische Regime angekündigt, neue Hilfe in den Südsudan zu schicken; ein Land, das in einigen Medienberichten als eines der möglichen Ziele für die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen genannt wurde.

Das Außenministerium des israelischen Regimes sagte in einer Erklärung, die vom Armeeradio des Regimes veröffentlicht wurde: „Israel wird aufgrund des Choleraausbruchs seit September 2024 Soforthilfe für den Südsudan leisten.“

Die offiziellen Medien dieses Regimes berichteten ebenfalls, dass Israel beschlossen hat, Soforthilfe, darunter medizinische Ausrüstung, Wasseraufbereitungsgeräte und Lebensmittelpakete, unter der Aufsicht von Gideon Sa'ar, dem israelischen Außenminister, in den Südsudan zu schicken.

Dieser Schritt erfolgt, während das israelische Regime seit dem 2. März alle Grenzübergänge nach Gaza geschlossen und die Einfuhr jeglicher humanitärer Hilfe verhindert hat; eine Maßnahme, die in der Region eine Hungersnot verursacht hat, während Hilfslieferungen an den Grenzen blockiert bleiben und nur eine geringe Menge an Hilfe zugelassen wurde, die nicht einmal die Mindestbedürfnisse der Palästinenser deckt.

Vor einer Woche enthüllten einige Berichte internationaler Medien, dass die Regierung des Südsudans dem Antrag des israelischen Regimes, Palästinenser aus Gaza auf ihrem Territorium aufzunehmen, zunächst zugestimmt hatte; eine Vereinbarung, die im Austausch für israelische Investitionen getroffen worden wäre. Die Regierung des Südsudans dementierte diese Behauptung jedoch sofort und erklärte, dass eine solche Vereinbarung grundsätzlich nicht existiere.

In diesem Zusammenhang reiste Sharan Haskell, die stellvertretende Außenministerin des israelischen Regimes, letzte Woche nach Juba und traf sich mit Salva Kiir, dem Präsidenten des Südsudans. Auch Monty Samaya Komba, der Außenminister des Südsudans, besuchte am 29. Juli letzten Jahres Jerusalem und traf sich mit Gideon Sa'ar. Bei diesem Besuch besichtigte er auch israelische Siedlungen im Norden des besetzten Westjordanlandes.

Andererseits haben die Angriffe und die Blockade des israelischen Regimes seit dem 7. Oktober 2023 zum Tod von 61.944 Palästinensern und zur Verletzung von 155.886 Menschen geführt - überwiegend Frauen und Kinder. Außerdem werden über 9.000 Menschen vermisst und Hunderttausende wurden vertrieben, und die Hungersnot hat 258 Menschen - darunter 110 Kinder - das Leben gekostet.

Der Südsudan, der sich 2011 vom Sudan abgespalten hat, ist weiterhin von Instabilität betroffen. Der Bürgerkrieg in diesem Land zwischen 2013 und 2018 zwischen den Anhängern von Salva Kiir, dem Präsidenten des Südsudans, und seinem Rivalen Riek Machar, führte zum Tod von etwa 400.000 Menschen und zur Vertreibung von 4 Millionen.