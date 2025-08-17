Das ausgemergelte und gealterte Gesicht des beliebten palästinensischen Führers nach Jahren im Gefängnis + Video

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) wurde ein neues Video in israelischen sozialen Medien geteilt, das Itamar Ben-Gvir, den rechtsextremen israelischen Minister, dabei zeigt, wie er Marwan Barghouti, den bekanntesten palästinensischen Gefangenen, in seiner Zelle im Gefängnis verspottet und verhöhnt.

Laut Fararu ist dies das erste Mal seit Jahren, dass Marwan Barghouti öffentlich zu sehen ist. Er sieht alt und ausgemergelt aus.

Ben-Gvir, der israelische Minister für nationale Sicherheit, sagt zu ihm: „Du wirst nicht gewinnen. Derjenige, der das Volk Israel bekämpft, der unsere Kinder tötet, der unsere Frauen tötet, den werden wir vernichten.“

Als Barghouti versucht, sich einzumischen und zu sprechen, fügt Ben-Gvir hinzu: „Das hättest du im Laufe der Geschichte verstehen müssen.“

Die Palästinensische Autonomiebehörde hat das Video verurteilt. Hussein al-Sheikh, der stellvertretende Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, beschrieb es als „Symbol des psychologischen, moralischen und physischen Terrorismus“.

Marwan Barghouti, 66, wurde vor über 20 Jahren für die Planung von Anschlägen verurteilt, die zum Tod von fünf Zivilisten führten. Er verbüßt fünf lebenslange Haftstrafen plus 40 Jahre in einem israelischen Gefängnis.

Umfragen haben immer wieder gezeigt, dass Barghouti der beliebteste palästinensische Führer bleibt und die Palästinenser ihn bei den Wahlen zum Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde dem derzeitigen Präsidenten Mahmoud Abbas oder den Hamas-Führern vorziehen würden.