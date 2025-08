Märtyrertod eines jungen Schiiten in Maidan Wardak durch bewaffnete Kuchis / Forderung nach Entwaffnung der Kuchis und Ende der Taliban-Parteilichkeit

Laut der internationalen Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) haben lokale Quellen in Hese Aval Behsud, Provinz Maidan Wardak, Afghanistan, bestätigt, dass Mojtaba Naghavi, ein junger Schiit aus dieser Region, am Dienstag, dem 28. Juli, von bewaffneten Kuchis im Gebiet „Shahr-e-Naw Daimirdad“ erschossen wurde und dabei ums Leben kam.

Ein Verwandter des Märtyrers Naghavi bestätigte in einem Gespräch mit einem ABNA-Korrespondenten den Vorfall, weigerte sich jedoch aus Sicherheitsgründen, weitere Details preiszugeben.

Einige Medienquellen berichteten, dass der junge Mann erschossen wurde, nachdem er das Eindringen von Kuchi-Herden in seine landwirtschaftlichen Felder verhindert hatte. Es wird vermutet, dass es sich bei den Angreifern um drei Personen handelte.

Obwohl die Taliban nach dem Vorfall die Täter des Mordes festgenommen haben, bleiben die Bedenken hinsichtlich der offensichtlichen Parteilichkeit und der anhaltenden Gewalt der Kuchis gegen die indigene Bevölkerung der zentralen Regionen bestehen.

Der langjährige Konflikt der Kuchis mit der Hazara-Bevölkerung in den zentralen Regionen Afghanistans hat sich in den letzten Jahren verschärft.

Viele Menschenrechtsaktivisten und lokale Bewohner haben wiederholt gewarnt, dass die fehlende Entwaffnung der Kuchis und die indirekte Unterstützung der Taliban für sie zu Instabilität und Opfern unter der Zivilbevölkerung, insbesondere den schiitischen Hazara, geführt haben.

Dies ist der zweite Fall in diesem Jahr, in dem ein junger Schiit durch bewaffnete Kuchis getötet wird. Zuvor wurde ein ähnlicher Fall in der Provinz Ghazni registriert.

Die Forderung der Bevölkerung, zivilgesellschaftlicher Organisationen und religiöser Gelehrter an die Übergangsregierung der Taliban ist es, die bewaffneten Kuchis so schnell wie möglich zu entwaffnen und die diskriminierende Politik in ethnischen und territorialen Konflikten einzustellen; andernfalls werden die zentralen Regionen eine noch größere soziale Krise und blutigere Auseinandersetzungen erleben.