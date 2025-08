Iran fordert Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen

Laut dem internationalen Nachrichtenbüro AhlulBayt (ABNA) erklärte Amir Saeid Iravani, Botschafter und ständiger Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, am Mittwoch Ortszeit auf der Internationalen Palästina-Konferenz im UN-Hauptquartier in New York: „Der Gazastreifen wurde vom Besatzungsregime Israels in einen Trümmerhaufen verwandelt, und Tausende seiner Bewohner wurden brutal ermordet.“

Der vollständige Text der Rede von Amir Saeid Iravani, Botschafter und ständiger Vertreter der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen, auf der hochrangigen Internationalen Konferenz zur friedlichen Beilegung der Palästina-Frage und zur Umsetzung der (sogenannten) Zwei-Staaten-Lösung lautet wie folgt:

Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Gnädigen.

Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen,

Seit fast achtzig Jahren wurden dem Besatzungsregime in den palästinensischen Gebieten erhebliche Privilegien eingeräumt. Die Politik der Beschwichtigung hat nicht zum Frieden geführt, sondern stattdessen die expansionistische Politik des zionistischen Regimes legitimiert und gestärkt. Seit 1947 dauern die Besetzung und Annexion palästinensischer Gebiete und die Errichtung illegaler Siedlungen an, und die Verletzung der unveräußerlichen Rechte der Palästinenser hat sich ebenfalls verschärft. Darüber hinaus stehen syrische und libanesische Gebiete unter der Besetzung und ständigen Aggression des zionistischen Regimes.

Der Gazastreifen wurde von diesem Regime in einen Trümmerhaufen verwandelt, und Tausende seiner Bewohner wurden brutal ermordet. Inzwischen beabsichtigt dieses Regime, das Westjordanland den zuvor besetzten palästinensischen Gebieten anzugliedern. Darüber hinaus brachte das sogenannte Abraham-Abkommen keinen Mehrwert für die friedliche Beilegung der Palästina-Frage; stattdessen ermutigte es dieses Regime lediglich, seine destabilisierenden Politiken in Palästina und darüber hinaus zu verstärken und fortzusetzen.

Keine der Resolutionen der Vereinten Nationen zur Palästina-Frage wurde vom zionistischen Regime respektiert. Gleichzeitig genießt dieses Regime die uneingeschränkte Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika im Sicherheitsrat, und dieses Land hat es durch die Anwendung von rund fünfzig Vetos vor Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht geschützt. Es besteht kein Zweifel, dass der ungehemmte Waffenfluss nach Israel diesem Regime die Fortsetzung seiner völkermörderischen Handlungen in Gaza und die Begehung von Kriegsverbrechen in der Region ermöglicht hat.

Die Grausamkeit dieses Regimes, die im Widerspruch zum Völkerrecht und zur Charta der Vereinten Nationen steht, hat sich auch auf das Territorium und die Souveränität der Islamischen Republik Iran ausgeweitet. Zwischen dem 13. und 25. Juni 2025 wurden wichtige Infrastrukturen Irans, Wissenschaftler, Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, und zivile Einrichtungen sowie nukleare Anlagen unter den Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergiebehörde zum Ziel unprovozierter Angriffe des zionistischen Regimes; Angriffe, die unter direkter Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt wurden.

Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen,

Die Islamische Republik Iran bekräftigt erneut ihre entschiedene Unterstützung für das palästinensische Volk bei der Verwirklichung seines unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung. Iran glaubt zutiefst an den Widerstand gegen Apartheid, arrogante Überlegenheit, ausländische Einmischung und Besatzung, während es gleichzeitig die friedliche Beilegung von Konflikten anstrebt und fördert. In den letzten zwei Jahren hat Iran beharrlich einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert und die internationale Gemeinschaft wiederholt vor einer Ausbreitung der Krise auf andere Teile der Region gewarnt, falls die Aggressionen und Verbrechen des zionistischen Regimes andauern.

Die Charta schreibt das Prinzip der Selbstbestimmung vor und beauftragt die Vereinten Nationen, das Recht jedes Volkes auf freie Wahl seines Schicksals zu respektieren. Basierend auf dieser Überzeugung bekräftigt die Islamische Republik Iran erneut ihre prinzipielle Position, dass dauerhafter Frieden und Sicherheit in der Region nur durch die Gründung eines unabhängigen und souveränen palästinensischen Staates erreicht werden können; eines Staates, der auf dem wahren Willen seiner ursprünglichen Bewohner, unabhängig von ihrer Religion und Konfession, seien es Muslime, Juden oder Christen, und durch die Abhaltung eines freien und umfassenden Referendums erklärt und gegründet wird. Auf dieser Grundlage hat die Islamische Republik Iran ihren Plan zur Durchführung eines landesweiten Referendums unter dem palästinensischen Volk zur Bestimmung der Zukunft ihres Landes als demokratischsten Weg zur Lösung der Palästina-Frage im Dokument S/2019/862 registriert.

Herr Präsident,

Es besteht kein Zweifel, dass das, was die Palästinenser bisher auf der politischen Bühne erreicht haben, das Ergebnis des Blutes und der Opfer des palästinensischen Volkes in ihrem heiligen Widerstand auf ihrem eigenen Boden gegen das zionistische Regime und seine Unterstützer ist. Durch diese Opfer und das Blut Tausender unschuldiger Palästinenser, die in den letzten fast zwei Jahren von diesem Regime ermordet wurden, sind die vergeblichen Bemühungen, die Palästina-Frage aus der internationalen Arena zu eliminieren, vollständig gescheitert.

Herr Präsident,

Die Islamische Republik Iran ist fest davon überzeugt, dass jede echte Initiative zur Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes auf folgenden grundlegenden Prinzipien beruhen muss:

Erstens wird ein gerechter und dauerhafter Frieden in Palästina nur durch die vollständige Verwirklichung des unveräußerlichen Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung und das vollständige Ende der Besatzung, der Apartheid und aller Formen kolonialer Herrschaft möglich sein. Die Wiederbelebung gescheiterter und diskreditierter Formeln wird nichts anderes als die Legitimierung von Aggression und die Festigung von Ungerechtigkeit zur Folge haben. Frieden muss auf einem realistischen und demokratischen Ansatz beruhen. Jede Lösung, die diese Eigenschaften nicht besitzt, ist zum Scheitern verurteilt. Iran ist bereit, seine Verantwortung bei der Unterstützung dieses gerechten Ansatzes zu übernehmen.

Zweitens muss ein sofortiger und bedingungsloser Waffenstillstand umgesetzt werden. Ein vollständiger, ungehinderter und dauerhafter humanitärer Zugang zum Gazastreifen und allen besetzten palästinensischen Gebieten muss unverzüglich gewährleistet werden. Dieser Waffenstillstand muss zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen, der den Wiederaufbau des Gazastreifens unter vollständiger Achtung der Rechte des palästinensischen Volkes umfasst.

Drittens muss jede Zwangsumsiedlung, sei es aus sogenannten „sicheren Zonen“, Pufferzonen oder jeder Versuch, Palästinenser an andere Orte oder in Drittländer zu überführen oder zwangsweise anzusiedeln, entschieden abgelehnt werden. Diese illegalen Pläne stellen eine grobe Verletzung des Völkerrechts dar und dürfen unter keinem Vorwand normalisiert werden.

Viertens muss die Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen Priorität haben. Der Sicherheitsrat ist gemäß Artikel 4 der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet, die Mitgliedschaft Palästinas zu empfehlen. Diese verspätete Empfehlung wahrt die in der Charta festgelegten Grundsätze und spiegelt den entschiedenen Willen der internationalen Gemeinschaft wider, der sich in den Resolutionen der Generalversammlung manifestiert. Dieser Prozess darf nicht aufgrund der begrenzten Interessen eines Mitglieds blockiert werden. Die Generalversammlung als das umfassendste Vertretungsorgan der Vereinten Nationen muss in dieser Angelegenheit ihre gebührende Rolle spielen.

Fünftens muss das Besatzungsregime in vollem Umfang für die systematischen und weitreichenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts und des internationalen Menschenrechtsrechts, einschließlich Kriegsverbrechen, Völkermord, ethnischer Säuberungen, der anhaltenden illegalen Besetzung und seiner Apartheidpolitik, zur Rechenschaft gezogen werden. Keine Immunität oder Befreiung darf diese groben Verletzungen decken. Angesichts der anhaltenden Missachtung der Charta und der Resolutionen der Vereinten Nationen durch dieses Regime muss die Integrität und Glaubwürdigkeit dieser Organisation durch die Verhängung gezielter Sanktionen und die Aussetzung seiner Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen geschützt werden.

Jeder Versuch, die Beziehungen zum israelischen Besatzungsregime zu normalisieren, solange dieses Regime die illegale Besetzung und die Begehung von Verbrechen fortsetzt, ist ein Verrat am Völkerrecht und an der Gerechtigkeit. Solche Handlungen untergraben den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit, verleihen den kriminellen Handlungen dieses Regimes eine unberechtigte Legitimität und machen es rücksichtsloser bei der Begehung weiterer grober Verletzungen des Völkerrechts.

Wir fordern eine dauerhafte Lösung und warnen, dass keine Lösung, die auf Ungerechtigkeit, Apartheid und Ungleichheit beruht, dauerhaft sein wird.