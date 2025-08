Der Papst ist zutiefst besorgt über die Lage in Gaza!

Laut der Nachrichtenagentur AhlulBayt (ABNA) sagte der Führer der Katholiken weltweit angesichts der katastrophalen Lage und des systematischen Massakers des zionistischen Regimes in dieser Region: „Ich verfolge die extrem prekäre humanitäre Lage in Gaza mit tiefer Sorge. Die Menschen in Gaza sind aufgrund von Hunger Gewalt und Tod ausgesetzt.“

Robert Provost forderte neben einem Waffenstillstand in Gaza und der Freilassung der zionistischen Gefangenen auch einen bedingungslosen Zugang der Menschen in Gaza zu humanitärer Hilfe.

Diese Worte von Papst Leo XIV. wurden während seines traditionellen Sonntagsgebets aus dem Fenster seines Büros mit Blick auf den Petersplatz gesprochen, wo er über die Lage im Gazastreifen sprach.

Laut den neuesten Zahlen des Gesundheitsministeriums in Gaza, die am Sonntag veröffentlicht wurden, ist die Zahl der Todesopfer durch Hunger und Unterernährung seit dem 7. Oktober 2023 auf 133 Palästinenser, darunter 87 Kinder, gestiegen.

Die katastrophale Lage in Gaza verschärft sich täglich, inmitten des Schweigens internationaler Gremien und der Untätigkeit von Menschenrechtsorganisationen, lediglich begleitet von fruchtlosen Erklärungen und Sympathiebekundungen für das Leid der Frauen und Kinder dieser Region.